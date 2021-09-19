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رئيس مدينة الشيخ زويد يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول

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رئيس مدينة الشيخ زويد يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول رئيس مدينة الشيخ زويد يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول

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شهد طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، اليوم، اصطفاف المعدات استعدادا لموسم الأمطار والسيول، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس المدينة على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والتدابير اللازمة تحسبا لأي طوارئ، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى وضع خريطة بالإمكانات المتاحة في المركز لمواجهة السيول والأمطار المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب الربط بين جميع الإدارات المعنية ومجلس المدينة للوقوف على الوضع أولًا بأول.

المصرى اليوم

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