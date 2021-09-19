مفاجأة .. أطعمة ومشروبات تساعدك على الحد من النسيان والارتباك

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توصلت دراسة حديثة إلى أن مركبات «الفلافونويد»، وهي المواد الكيميائية التي تعطي الأطعمة النباتية (الفواكه والخضراوات) ألوانها الزاهية، قد تساعد على الحد من النسيان المحبط والارتباك الخفيف الذي يشكو منه كبار السن غالبًا مع تقدم العمر، وفي بعض الأحيان يمكن أن تسبق تشخيص «الخرف».

توجد مركبات الفلافونويد، التي تشمل بيتا كاروتين في «الجزر»، وفلافون في «الفراولة» ،وأنثوسيانين في «التفاح»، وأنواع أخرى في العديد من الفواكه والخضروات المختلفة، كما توجد مركبات «الفلافونيدات» في بعض أنواع المشروبات الطبيعية، مثل: الشاي الأخضر وشاي البابونج، وقد أثبتت دراسة أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية جداً من الفلافونيدات.

هل لاحظت تغيرًا مؤخرًا في قدرتك على تذكر الأشياء؟

إن تناول كميات كبيرة من الكرنب والبروكلي والفراولة والقرع الشتوي والسبانخ النيئة، يُعد أكثر ارتباطًا بنتائج أفضل في اختبار التدهور المعرفي الذاتي، وأشارت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، إلى أن البدء مبكرًا في الحياة بنظام غذائي غني بـ «الفلافونويد» قد يكون مهمًا لصحة الدماغ، إذ أن هذه الأطعمة الغنية بـ «الفلافونويد» مفيدة بشكل عام، وليست فقط للإدراك، ويجب العثور على طرق للاستمتاع بها ودمجها مع باقي الأطعمة في النظام الغذائي.

مركبات الفلافونويد تكافح السرطان

تحتوي مركبات الفلافونويد على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب وخصائص مكافحة السرطان، وتوجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الفاكهة (مثل التوت البري والتوت والعليق والعنب الأحمرو عرق السوس)، إذ تساهم في خفض فرص الإصابة بأنواع عدة من مرض السرطان مثل: سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطانات القولون والمستقيم، لذا ينصح الخبراء بالحصول على أنواع مختلفة من الفلافونيدات من خلال التنويع في المصادر الطبيعية لهذه المركبات ضمن حميتك الغذائية اليومية.