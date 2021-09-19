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"إكسبو 2020 دبي" يدعم مشاريع لحماية كوكب الأرض تقدمها 19 جامعة في الإمارات

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وصرحت مدير المنح العالمية – برنامج منح إكسبو لايف في إكسبو 2020، فاطمة إبراهيم، لصحيفة "البيان" الإماراتية بأن كل مشروع من المشاريع الناجحة حصل على منح تصل إلى 50 ألف درهم، إلى جانب الإرشاد والتوجيه.

© AFP 2021 / KARIM SAHIB

ولفتت إبراهيم إلى أنه كان هناك أكثر من 70 جامعة على مستوى الدولة تقدمت بطلب الاشتراك في برنامج الابتكار للجامعات التابع لـ"إكسبو لايف" بين عامي 2017 و2018، ولكن تم الاستقرار في النهاية على 46 فريقا من 19 جامعة فقط.

ويسعى برنامج "إكسبو لايف" لدعم المشروعات التي تعرض حلولا مبتكرة للتحديات الملحة، مما يساعد على تحسين حياة البشر وحماية كوكب الأرض، وتصل مخصصاته إلى 367 مليون درهم إماراتي.

وبشأن المعايير التي يتم بناءا عليها اختيار الفرق الطلابية المشاركة من الجامعات في البرنامج، أوضحت فاطمة إبراهيم أنها خمسة، وهي خطة التنفيذ، وميزانية تطبيق الحلول، وإمكانية تطبيق الحلول المبتكرة على أرض الواقع، وجدوى الحلول المقترحة من عدمه، وحجم الآثار الإيجابية العائدة على الدولة.

ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي" هو أول نسخة من معارض "إكسبو" العالمية، التي يرجع تاريخها إلى 1851، وتشارك فيه عشرات الدول لاستعراض أحدث الابتكارات في التكنولوجية والهندسة المعمارية.

وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل.

SputnikNews

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