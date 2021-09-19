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طقس حار بشمال سيناء

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طقس حار بشمال سيناء طقس حار بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طقس حار خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 وحتي 33 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين23 إلى 31 درجة، ورفح ما بين 22 إلى 31 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 إلى 33 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية

المصرى اليوم

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