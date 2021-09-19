استطلاع أمريكي: 68% يعتبرون ترك معدات عسكرية بمليارات الدولارات في أفغانستان مشكلة كبيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «Hill-HarrisX» أن غالبية المشاركين فيه يرون أن ترك الجيش الأمريكي لعتاد عسكري بمليارات الدولارات في أفغانستان مشكلة كبيرة.

ووفق الاستطلاع الجديد، قال 68% من المشاركين المسجلين إنهم يعتبرون المعدات العسكرية المتروكة مشكلة كبيرة، بينما قال 20% إنها مشكلة صغيرة، وقال 12% إنها ليست مشكلة على الإطلاق.

وكان هناك تباين كبير في الردود اعتمادًا على الانتماء الحزبي، وقال 89% من الجمهوريين إنها مشكلة كبيرة أن المعدات العسكرية تُركت في أفغانستان، بينما قال 8% إنها مشكلة صغيرة وقال 3% إنها ليست مشكلة.

ومن بين المستقلين، قال 65% إنهم يعتبرونها مشكلة كبيرة، بينما قال 21% إنها مشكلة صغيرة و14% قالوا إنها ليست مشكلة.

وقال نصف المشاركين الديمقراطيين إنها مشكلة كبيرة، بينما قال 30% إنها مشكلة صغيرة وقال 19% إنها ليست مشكلة.

ومع انسحاب الولايات المتحدة بعد 20 عاما من أفغانستان، تُركت أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في أيدي طالبان بعد انهيار قوات الأمن والجيش والحكومة الأفغانية. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد، خوفًا من انتقام طالبان.

ويقول منتقدون إن انسحاب بايدن من أفغانستان يترك الباب مفتوحًا أمام تنظيم القاعدة وداعش والجماعات المتطرفة الأخرى لتنمو وربما تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى. وكان استخدام القاعدة لأفغانستان كملاذ، برضا طالبان، هو الذي دفع الولايات المتحدة لغزو البلاد في أكتوبر 2001، لتبدأ أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، وتستمر قرابة 20 عاما.

وتم إجراء استطلاع «Hill-HarrisX» الأخير عبر الإنترنت بين 925 ناخبًا مسجلاً. ويبلغ هامش الخطأ فيه 3.22 نقطة مئوية.