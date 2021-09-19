أكبر خسارة في العالم .. ملياردير صيني يفقد المليارات وهذا ما تبقى من ثروته

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كشفت وكالة «بلومبيرج» بأن مؤسس منصة التجارة الإلكترونية الصينية بيندودو Pinduoduo، كولين هوانغ، تعرض لخسارة ثروته هذا العام أكثر من أي شخص آخر في العالم.

وانخفضت ثروة هوانغ بأكثر من 27 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، بعد أن تراجعت أسهم الشركة مع قيام الصين بقمع عمالقة الإنترنت.

وتعد خسارة هوانغ الأكبر بين أعضاء مؤشر بلومبرغ للمليارديرات الذي يضم 500 شخص، ويعتبر هذا أكبر تراجع بين 500 عضو في المؤشر، حيث قالت «بلومبيرج» إن هذا يعتبر «أوضح مثال على تدهور الأوضاع بالنسبة للملياديرات في الصين، حيث يدعو الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى رخاء مشترك لجميع الصينيين، ويكبح جماح شركات القطاع الخاص في البلاد.

وقد تراجعت أسهم شركة «بيندودو» هذا العام أكثر من أسهم شركتي «علي بابا» أو «تين سينت».

وبحسب كيني نغ، محلل الأوراق المالية في شركة Everbright Sun Hung Kai Co في هونغ كونغ، فإن «بيندودو» أكثر عرضة للحملة الصارمة، مقارنة بأقرانها الذين لديهم نماذج ناضجة ومربحة«، مشيرا إلى أن»هذا هو السبب الرئيسي وراء تأخر أداء الأسهم عن شركات التكنولوجيا الأخرى«.

وقد أسس هوانغ، الذي يمتلك 28% من بيندودو، الشركة في عام 2015 وسرعان ما قام ببنائها لتصبح عملاقاً للتجارة الإلكترونية من خلال ريادة الشراء المجتمعي وارتفع عدد المستخدمين النشطين السنوي للشركة إلى 788 مليوناً في ديسمبر، متجاوزاً 779 مليون مستخدم في أسواق على بابا عبر الإنترنت.

وبلغت القيمة السوقية للشركة ذروتها عند 178 مليار دولار قبل أن تنخفض إلى حوالي 125 مليار دولار.

وقد استقال هوانغ، من منصبه كرئيس تنفيذي العام الماضي، واستقال أيضاً من منصب رئيس مجلس الإدارة في مارس وتبلغ ثروته الآن حوالي 35 مليار دولار.