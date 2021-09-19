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سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
من يدفع الفاتورة؟.. سؤال لبنان الصعب مع انتظار دعم صندوق النقد
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا »
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
«داعش» يهاجم «طالبان» بنفس أسلوبها.. والانشاق يضرب الحركة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر مع مطلع العام الجامعى الجديد
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
رئيس جامعة بنها : تفعيل وتطوير المبادرات الرئاسية والعملية التعليمية والجودة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:21 مساءً
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟!
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. عملية تحرير 8 مصريين مختطفين في بني وليد الليبية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 19 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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