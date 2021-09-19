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بسبب الحوادث المتكررة .. مطالب بحظر سير سيارات النقل الثقيل علي الطريق الزراعي بأسوان

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بسبب الحوادث المتكررة .. مطالب بحظر سير سيارات النقل الثقيل علي الطريق الزراعي بأسوان بسبب الحوادث المتكررة .. مطالب بحظر سير سيارات النقل الثقيل علي الطريق الزراعي بأسوان

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طالب مواطنو أسوان بتشديد الرقابة على سيارات النقل الثقيل المحملة بالجرانيت والرخام ومنع مرورها على الطريق الزراعي الشرقي للحد من الطرق وحماية الطريق الزراعي الشرقي القاهرة أسوان من التهالك نتيجة الحمولات الثقيلة لهذه السيارات في ظل ضيق الطريق.

وقال أحمد الشاطر من أهالي مركز كوم امبو بأسوان، إلى ان الطريق الزراعي حارة واحدة الأمر الذي يتسبب فيه النقل الثقيل في كثافة مرورية بالإضاف، لذا نطالب باقتصار مرورها على الطريق الصحراوي الغربي.

وأضاف أحمد النور، من أهالي مركز دراو بأسوان، ان سيارات نقل الثقيل المحملة بالجرانيت تتسبب في تهالك الطريق الزراعي بسبب الحمولة الهائلة التي تنقلها من أسوان حتي تصل إلى مصانع الرخام والجرانيت في القاهرة في ظل انفاق الدولة المليارات لتحسين وتطوير الطرق.

وأشار ابراهيم البرنس، من أبناء قرية بنبان بمركز دراو، إلى أن النقل الثقيل يتسبب في زيادة نسبة الحوادث نظرا لضخامة حجم هذه الشاحنات وحمولتها الثقيلة.

المصرى اليوم

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