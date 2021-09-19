أخبار عاجلة

شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع -
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام -
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟! -
الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية -
«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي -
ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إياك والعلكة.. مشروبات ومأكولات لا تقترب منها و"معدتك فارغة"!

Print
إياك والعلكة.. مشروبات ومأكولات لا تقترب منها و"معدتك فارغة"! إياك والعلكة.. مشروبات ومأكولات لا تقترب منها و"معدتك فارغة"!
بعضها يُتلف الأغشية المخاطية والآخر يضر البطانة ويقود لـ"القرحة"

إياك والعلكة.. مشروبات ومأكولات لا تقترب منها و

يفضل البعض أن يستهلوا يومهم بتناول كوب من القهوة، علمًا بأن هذا الأمر يمكن أن يسبب لهم حموضة في المعدة، وينصح الخبراء بضرورة تغيير هذه العادة.

والقهوة واحدة من أطعمة ومشروبات لا يفضل أن يبدأ المرء بها يومه، حتى يتمتع بصحة جيدة؛ وفقًا لخبراء التغذية، الذين يؤكدون أن عمل أعضاء الجسم يكون بطيئًا في الصباح، وهذا يستلزم تناول أشياء خفيفة لا تُحدث اضطرابًا في الجسم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فمن بين الأشياء التي يفضل أن يتجنبها الإنسان في بداية يومه عندما تكون معدته فارغة:

- القهوة: يبدو أن شرب القهوة بالنسبة إلى البعض طريقة سهلة للتخلص من النعاس؛ لكن شربها على معدة فارغة قد يؤدي إلى الحموضة. وهذا يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي؛ مما يسبب التهابًا في المعدة لدى البعض.

- المشروبات الباردة: يؤدي تناول المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية، وجعل عملية الهضم بطيئة؛ بينما المشروبات الفاترة أفضل، لأنها تساعد التمثيل الغذائي في الجسم.

- الأطعمة الحارة: يؤدي تناول التوابل على معدة فارغة إلى تهييج بطانة الأخيرة، وهو ما يُفضي غالبًا إلى عسر الهضم وحموضة في المعدة.

- الكحول: مع عدم وجود طعام في المعدة، ينتقل الكحول مباشرة إلى مجرى الدم، وهناك يتم توزيعها بسرعة في جميع أنحاء الجسم؛ مما يتسبب في اتساع الأوعية الدموية، وينتج عنه شعور مؤقت بالدفء، وانخفاض مؤقت في معدل النبض؛ فضلًا عن ازدياد ضغط الدم.

- العلكة: مضغ العلكة ليس بالأمر الجيد؛ لأن المضغ يدفع الجهاز الهضمي إلى إنتاج مزيد من الأحماض، وهو ما قد يُلحق ضررًا ببطانة المعدة؛ حيث لا يوجد طعام، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى القرحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام

شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام

الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟!

الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟!

حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن

حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن

نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم

نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم