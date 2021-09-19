أخبار عاجلة

شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع -
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام -
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟! -
الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية -
«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي -
ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم.. بدء الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما في القنصلية الروسية بالغردقة

Print
اليوم.. بدء الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما في القنصلية الروسية بالغردقة اليوم.. بدء الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما في القنصلية الروسية بالغردقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ القنصلية الروسية العامة بالغردقة اليوم الأحد في استقبال المواطنين الروس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدوما الروسي.

وقال القنصل الروسي بالغردقة، فيكتور فوروباييف، إن القنصلية الروسية بالغردقة استعدت لانتخابات مجلس الدوما.

وأضاف فورباييف: «لدينا عدد كبير من الجالية الروسية داخل الغردقة يتجاوز 20 ألف مواطن روسي، بالإضافة إلى السياح المتواجدين داخل القرى والمنتجعات».

وأشار القنصل الروسي إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل محافظة البحر الأحمر، لتأمين وتنظيم عملية التصويت، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لنقل المواطنين من وإلى مقر القنصلية الروسية بالغردقة.

وشدد فيكتور فوروبييف على أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الأقلام أحادية الاستخدام حجزء من الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد .

ومن المقرر أن يجرى انتخاب مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب 225 نائبًا بالقوائم الحزبية، و225 نائبًا آخر بالدوائر الفردية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من فيروس كورونا

أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من فيروس كورونا

إسرائيل تحرم أي معلم لم يتلق لقاح فيروس كورونا من راتبه

إسرائيل تحرم أي معلم لم يتلق لقاح فيروس كورونا من راتبه

المكسيك تعترض على القيود المفروضة على اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا

المكسيك تعترض على القيود المفروضة على اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا

31 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

31 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا