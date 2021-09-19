اليوم.. بدء الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما في القنصلية الروسية بالغردقة

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تبدأ القنصلية الروسية العامة بالغردقة اليوم الأحد في استقبال المواطنين الروس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدوما الروسي.

وقال القنصل الروسي بالغردقة، فيكتور فوروباييف، إن القنصلية الروسية بالغردقة استعدت لانتخابات مجلس الدوما.

وأضاف فورباييف: «لدينا عدد كبير من الجالية الروسية داخل الغردقة يتجاوز 20 ألف مواطن روسي، بالإضافة إلى السياح المتواجدين داخل القرى والمنتجعات».

وأشار القنصل الروسي إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل محافظة البحر الأحمر، لتأمين وتنظيم عملية التصويت، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لنقل المواطنين من وإلى مقر القنصلية الروسية بالغردقة.

وشدد فيكتور فوروبييف على أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الأقلام أحادية الاستخدام حجزء من الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجرى انتخاب مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب 225 نائبًا بالقوائم الحزبية، و225 نائبًا آخر بالدوائر الفردية.