نجمة «THE VOICE» رنا عتيق تغنى «مشاعر متغيرة»

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طرحت المطربة الشابة رنا عتيق أغنية رومانسية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «مشاعر متغيرة»، عبر حسابها على موقع «يوتيوب».

«مشاعر متغيرة» أغنية رومانسية، من كلمات ماجد ميخائيل، ألحان مايكل عياد، توزيع بيتر فرح، وتصوير وإخراج سامح إبراهيم.

وتعد أغنية «مشاعر متغيرة» ضمن سلسلة أغان طرحتها رنا عتيق بعد مشاركتها فى برنامج «THE VOICE»، والتى تجاوزت فيه ثانى مراحل العروض المباشرة من البرنامج مع مدرب فريقها النجم محمد حماقى، حيث نالت إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج، وعبر حماقى حينها عن أسفه الشديد لخروجها من السباق، مؤكدًا لها أنها نجمة وسيكون لها مستقبل كبير.

وقدمت رنا عتيق عددا من الأغانى، منها: أغنية «دماغى لفت» على طريقة الفيديو كليب، وهى من إنتاج مزيكا، وأغنية «يا قلبى»، «إجرح»، «ما أطيق الحب»، بالإضافة إلى أغنية «ديسمبر وبس»، كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، كما قامت بغناء تتر مسلسل «آدم وجميلة».

«رنا عتيق» عاشت فى مدينة العريش وتربت على فن سيناء الغنى وتراثه، وكان ذلك السبب الأساسى فى حبها للغناء، ثم انتقلت إلى القاهرة والتحقت بفرقة أوتار للدكتور عمرو عبد المنعم، وبدأت تحترف الغناء، حيث سافرت للأردن للغناء هناك، وانضمت لفريق نايا للفن النسائى، وبعد عودتها قررت طرح أغان خاصة بها تكملة لمشوارها الفنى والبدء فى تسجيل أغانٍ خاصة بها.