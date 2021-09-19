كريم أبو زيد: ظهورى فى «إجازة مفتوحة» مفاجأة من نار للجمهور

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وصف الفنان كريم أبو زيد ظهوره فى أحداث مسلسل «إجازة مفتوحة» للنجم شريف منير، والذى بدأ عرضه مؤخرا بـ«مفاجأة من نار».

وأكد كريم أن كواليس المسلسل أحاطتها الروح الطيبة والألفة بين كاست العمل ككل، لما لها من محتوى إيجابى تحت توقيع المخرج محمد عبد الرحمن حماقى، الذى جعل البهجة والسعادة والأخوة طوال ساعات التصوير لهذه الكوكبة من النجوم- حسب قوله.

وكشف كريم عن أن سبب موافقته على هذا الدور عدة محاور ومعايير فنية جعلته لم يتردد فى الموافقة على الفور، وهى المشاركة مع المنتجة مها سليم التى يعتبرها بمثابة صاحبة البصمة الفعلية فى الإنتاج الفنى، ومازال عطاؤها مستمرا، بل تتناول كل ما هو جديد لطرحه على الشاشتين الذهبية والفضية، بالإضافة إلى التعامل مع نجوم هذا العمل الذين يحملون مكانة الأصدقاء الأعزاء والقريبين إلى قلبه، وفى مقدمتهم شريف منير ولقاء الخميسى وآخرون، وأخيراً الإشراف والقيادة للمتألق والمبهر دائماً وأبداً المخرج محمد عبد الرحمن حماقى.

مسلسل «إجازة مفتوحة» هو من نوعية الأعمال التى تنتمى إلى الـ40 حلقة، وهو ظهور خاص للفنان كريم أبو زيد، ويشارك فى بطولة هذا العمل نخبة من النجوم، منهم شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، وهو من سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.