«القاهرة للمسرح التجريبى» يستعد لدورته الـ28

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استعدادا لدورته الـ28 فتح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى برئاسة الدكتور جمال ياقوت باب المشاركة البحثية فى المحاور الفكرية للمهرجان تحت عنوان «التجريب بين الإنتاج والتلقى»، موجها الدعوة لمشاركة الباحثين من مصر والدول العربية وجميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور جمال ياقوت: هذه الدعوة تأتى فى إطار سعى مهرجان القاهرة الدولى التجريبى؛ لإثراء وتطوير مجال البحث العلمى؛ إيماناً من إدارة المهرجان بضرورة البحث الرصين فى دفع الحركة المسرحية وإثارة الأفكار والقضايا المؤسسة للوعى المسرحى، واستكمالا لأهداف المهرجان التى تسعى إلى التجريب والتجديد والتلاقح الثقافى والفكرى المنفتح على الآخر.

وعن محاور البحث الرئيسية قال: ثلاثة محاور أولها حول تأثير جهة الإنتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب فى المسرح والمحور الثانى عن دور المؤسسات البحثية والعلمية فى التأثير على الإنتاج والتلقى وآخر المحاور حول التجريب وفلسفة المؤسسات الإنتاجية للمسرح.

وأشار الفنان سعيد قابيل إلى أن الباحث أو الباحثة عليه اختيار عنوان البحث مرتكزا على المعايير العلمية فى معالجة إحدى الإشكاليات التى طرحتها محاور البحث مع مراعاة الباحث أيضا أصول التأصيل المعرفى ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لالتزامه بإرسال ملخص للبحث فى حدود 500 كلمة مع الالتزام بإرساله قبل يوم 25 من سبتمبر.

وتابع: من شروط البحث أيضا ألا يقل عدد كلماته عن 3000 كلمة وألا يزيد عن 6000 كلمة، وآخر موعد لتسلم الأبحاث كاملة 25 نوفمبر المقبل، وستعرض الأبحاث على لجنة من أساتذة المسرح وستلتزم إدارة المهرجان بنشر الأبحاث المشتركة المقبولة.

وينطلق مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى الفترة من 14- 19 من ديسمبر المقبل، وقد أغلق المهرجان منذ أيام باب المشاركة فى دورته المقبلة بعدما تقدم 285 عرضًا مقسمة إلى (167) عرضًا أجنبيًا من مختلف دول العالم، و(118) عرضًا مصريًا، وبدأت لجنة متخصصة فى المشاهدة لاختيار العروض التى ستشارك وتتنافس على جوائز المهرجان.