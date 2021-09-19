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"الأرصاد": رياح سطحية على وسط المملكة وشمالها وغيوم وسحب رعدية ممطرة بالشرقية والمرتفعات

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"الأرصاد": رياح سطحية على وسط المملكة وشمالها وغيوم وسحب رعدية ممطرة بالشرقية والمرتفعات "الأرصاد": رياح سطحية على وسط المملكة وشمالها وغيوم وسحب رعدية ممطرة بالشرقية والمرتفعات
أتربة وغبار يحدّان من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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