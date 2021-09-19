«زي النهارده».. كارل السادس عشر ملكا على السويد 19 سبتمبر 1973

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في 30 أبريل 1946 ولُدِ كارل السادس عشر جوستاف في السويد، ووالده هو الأمير جوستاف أدولف دوق فستربوتن الذي قُتِل بحادث طائرة عام 1947،وعند تولى جده الملك جوستاف السادس أدولف الحكم في عام 1950 أصبح وليًا للعهد وهو في سن الرابعة نشأ جوستاف وسط أسرته مع أمه وشقيقاته الأربع وكلهن أكبر منه سنًا وبعد انتهائه من دراسته الثانويةأكمل سنتين ونصف السنة من التعليم والتأهيل العسكريين في القوات المسلحة الملكية بفروعها الثلاثة جيش البر والبحرية والطيران، وتخرج ضابطًا عام 1968 وبلغ رتبة نقيب في الجيش والطيران وملازم في البحرية قبل أن يعتلى العرش، وبجانب التأهيل العسكرى انتظم في دراسة أكاديمية أنهاها في جامعتى أوبسالا وستوكهولم،حيث درس التاريخ والعلوم السياسية والاجتماعية والاقتصاد وفى سياق تأهيله للنهوض بأعباءالملك،أكمل برامج إعدادية في الأنظمة والتقاليدوالأعراف الملكية والمسائل المؤسساتية والقانونية والنقابية. كما تابع بعناية آليات عمل البرلمان وأجهزة الحكومة.وعلى الصعيد الدولى، أمضى بعض الوقت مع بعثة السويد الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك للتعرف عن كثب على آليات عمل المنظمة الدولية وأجهزتها المختلفة، كما عمل في أحد المصارف في لندن بجانب العمل في السفارة السويدية بالعاصمة البريطانية.كما عمل في فرنسا مع كل من الغرفة التجارية السويدية في باريس ومصنع شركة ألفا لافال السويدية في فرنسا. وفى 15 سبتمبر 1973 تمت توليته ملكاً على السويد خلفا لجده الملك جوستاف السادس أدولف، وقد نُصّب ملكاً بشكل رسمى «زي النهارده»فى 19 سبتمبر 1973 أما عن قصة زواجه في عام 1972وإبان الألعاب الأوليمبية الصيفية 1972 التي استضافتها مدينة ميونيخ الألمانية، التقى بابنة رجل أعمال ألمانى أمها برازيلية اسمها سيلفيا سومرلاث التي كانت تعمل إبان الألعاب مترجمة ومضيفة، فانجذب إليها وبادلته شعوره،وتزوجا في 1976 بعد اعتلائه العرش،ولهما من الأبناء الأميرة فيكتوريا،والأمير كارل فيليب، والأميرة مادلين،وللملك كارل السادس عشراهتمامات أخرى كثيرة على رأسها الاهتمام بقضايا البيئة والتكنولوجيا والزراعة والتجارة،كما تستهويه السيارات القديمة لاسيما الرياضية منها، وهو الرئيس الفخرى للمؤسسة الكشفية العالميةالجدير بالذكر أن الأمير كارل فيليب عندما ولد كان مرشحاً للولاية، غير أن تعديلاً دستورياً كان قيد المناقشات في ذلك الوقت يهدف إلى جعل ولاية العهد للولد الأكبربصرف النظر عن جنسه- أُقِر في مطلع عام 1980، وبالتالى جعل شقيقته فيكتوريا ولية للعهد، وبذا غدت السويد أول دولة ملكية في العالم تعتمد مبدأ الملك الأكبر بصرف النظر عن الجنس حتى بوجود أخ ذكر.