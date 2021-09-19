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«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على 19 سبتمبر 1914

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«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على مصر 19 سبتمبر 1914 «زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على 19 سبتمبر 1914

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حسين كامل هو ابن الخديوإسماعيل،وهو مولود في 1853 وقد نُصّب حسين كامل سلطاناً على «زي النهارده»في 19 سبتمبر 1914خلفا لابن أخيه الخديو عباس حلمى الثانى الذي عزله الإنجليز وأعلنوا مصر محمية بريطانية في 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى فيما مثل إنهاء للسيادة للعثمانية الاسمية على مصر، وقبل توليه السلطة في مصر كان قد تولى نظارة الأشغال العمومية فأنشأ سكة حديد القاهرة- حلوان، ثم نظارة المالية، ثم ترأس مجلس شورى القوانين، وقد لاقى تنصيبه رفضاً شعبياً رغم شهرته بلقب «صديق الفلاح»،وقد تميزت سنوات حكمه التي امتدت من 1914 إلى 1917 بعدم الاستقرار الذي أسفر عن رفض الشعب المصرى لأسلوب ولايته على حساب الخديو المعزول الذي كان المصريون يستشعرون ولاءه لبلده وكراهيته للإنجليز،والذى استقبل المصريون ولايته بهتاف يقول:«الله حى عباس جاى»استبشارا بمقدمه في الخلاص من الإنجليز،ولعل من دلائل عدم الترحيب بحسين كامل سلطاناأن انتشر النشاط الوطنى السرى وتعددت محاولات اغتيال الوزراء والمسؤولين،بل الاغتيال الذي استهدف السلطان نفسه السلطان نفسه حيث كانت السيطرة البريطانية على مصر شبه كاملة، وصارت مصر أشبه بقاعدة بريطانية تنطلق منها العمليات الحربية لمواجهةالقوات العثمانية كما صارت السياسة الداخلية المصرية رهنا بالمصالح البريطانية لكن عهد السلطان حسين لم يدم طويلا، حيث توفى في 4 أكتوبر 1917، وجاء الملك فؤاد خلفا له بعد أن رفض ابنه تولى العرش من بعده.

المصرى اليوم

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