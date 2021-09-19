«زي النهارده».. وفاة إمام اليمن أحمد بن يحيى 19 سبتمبر 1962

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هو أحمد بن يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين، ملك اليمن، وتولى الحكم بعد اغتيال أبيه الإمام يحيى فى الانقلاب الدستورى الفاشل سنة 1948 بعد أن نجح فى إخماده، وهو ثانى وآخر أئمة المملكة المتوكلية اليمنية، إذ قامت بعد وفاته الثورة وأعلنت الجمهورية العربية اليمنية، وقد عرف عنه حدة ذكائه وهيبته فى قلوب اليمنيين، وقد أعمل فى أهل اليمن البطش والقهر والظلم والاستبداد، فأخذ يطيح برؤوس معارضيه، ويزج بهم فى السجون، وظلت البلاد ترزح تحت وطأة الجهل والتخلف والمرض، وقام بزراعة مساحات شاسعة من الأراضى بنبات القات المخدر، ووقعت محاولة انقلاب عسكرى عليه، فى 1955بالتعاون مع ما كان يعرف (بالأحرار) والذين كان الكثير منهم من صناع انقلاب 1948على الإمام يحيى، وعفا عنهم الإمام أحمد بعد ذلك، وقد فشل هذا الانقلاب واستطاع الإمام أحمد أن يقلب الموازين، وأعدم من أعدم وكان أبرز من أعدمهم من الانقلابيين الذين استسلموا له(سيف الإسلام العباس)و(سيف الإسلام عبد الله)وكذلك المناضل اليمنى المعروف (بالشهيد الثلايا)، والذى كان أميرا ومعلما لجيش الإمام أحمد، وبعض قادة الجيش، إلى أن فاق طغيانه الحدود،فحاول ثلاثة من صغار ضباط الجيش،وهم محمد العلفى وعبدالله اللقية ومحسن الهندوانة ، اغتياله بمستشفى الحديدة فى 6 مارس 1961 ولكنه نجا وظل متأثراً بجراحه حتى وفاته «زى النهارده» فى 19 سبتمبر 1962، وفى صباح 26 سبتمبر من نفس العام قامت الثورة، وأعلن النظام الجمهورى بعد أسبوع واحد من وفاته.