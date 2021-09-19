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أشاد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمستوى الذي يُقدمه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي مع فريقه والمنتخب الوطني.

وقال محمد عواد، في تصريحات تلفزيونية: «الشناوي، بالفعل في (حتة تانية)، وهو من جعل تلك المقولة صحيحة، لأنه يحافظ على نفسه، ويحقق نتائج جيدة ويقدم مستويات مميزة للغاية مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني».

وأضاف: «جميع الحراس في مصر في مستوى واحد، الفرق فقط يكون في النادي الذي يلعب له الحارس ومنافسته على البطولات بالإضافة إلى أداء اللاعبين معه في الفريق، كل هذه الأمور، تجعل الحارس أن يكون في مكانة لواحده».

وتابع: «الشناوي يستحق أن يكون في (حتة تانية)، لأن مستواه ثابت مع الأهلي والمنتخب منذ فترة طويلة، ونجح في حصد الكثير من الألقاب مع فريقه»، مشيرا: «لاعبو الزمالك أيضا هذا الموسم في (حتة تانية)، لأنهم حصدوا بطولة الدوري».