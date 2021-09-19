عبدالستار صبري: «أنتظر عرضا رسميا من روما للتواجد في جهاز مورينيو»

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قال عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، إنه ينتظر عرضا رسميا من نادي روما الإيطالي، للتواجد في الجهاز الفني للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف عبدالستار صبري، في تصريحات تليفزيونية: «تربطني بجوزيه مورينيو ذكريات كثيرة منذ تدريبه لي في بنفيكا، مورينيو سأل على عند وصوله إلى مصر للتواجد بالاستوديو التحليلي، ببعض المباريات بكأس الأمم الإفريقية 2019».

وأكمل: «التقيت أنا ومورينيو، عندما حضر إلى مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، وأخبرته إنني أريد العمل معه، وكنت قريبا من التواجد في جهازه الفني بتوتنهام هوتسبير لكنه رحل عن الفريق، ثم تحوّل لتدريب روما».

وتابع: «لدى علاقات جيدة بالمدربين البرتغاليين وكنت أتمنى التواجد بالجهاز الفني لكيروش أعرف اسلوب المدربين البرتغاليين والنواحي النفسية أبرز ما يميزهم».

وأردف:«عشت موسما ونصف في بنفيكا من أجمل فترات حياتي حتى جاء مورينيو لقيادة الفريق وكانت تلك المرة هي الأولى التي يعمل فيها كمدير فني، بدأت الأزمات بيني وبين مورينيو، منذ المران الأول وهو ما تسبب في خروجي من الملعب ليتقدم بشكوى ضدي لمجلس إدارة النادي ثم بعدها بدأت العلاقات تتحسن، وانتظر حاليا العرض الرسمي من روما للتواجد في جهاز مورينيو».

وأكد :«سأسافر إلى انجلترا قريبًا من أجل مقابلة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد، هو وحشني وبحبه جدًا ومن زمان متقابلناش، في صداقة بيني وبين أسرته ووحشوني جدًا، في اصدقاء قريبين منه موجودين معاه في انجلترا هتواصل معاهم علشان أعرفه باني مسافرله».