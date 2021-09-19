أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية -
«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي -
ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن -
نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم -
فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مفاتيح العقل البشري».. كتاب جديد

Print
«مفاتيح العقل البشري».. كتاب جديد «مفاتيح العقل البشري».. كتاب جديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر حديثا عن دار يسطرون للنشر والتوزيع، كتاب «مفاتيح العقل البشري»، للكاتبة أميرة أشرف، ضمن استعدادات الدار للدورة الجديدة نو معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الكتاب يناقش العديد من التي تواجه العقل البشري خلال الفترة الأخيرة مثل النسيان والتشتت، وقلة الاعتماد على العقل البشري وخاصة بين الأطفال الذين أصبحوا اليوم يتجهون وبشكل ملفت إلى كل ما هو إلكتروني وبعيد عن الخيال والإبداع.

والكتاب يبحث في مجال مهم كهذا قاصدا من ذلك منفعة الطلبة والمجتمع بشكل عام من خلال إثبات بعض الحقائق العلمية التي تؤكد أنه من الممكن زيادة نسب الذكاء والإبداع معتمدا في ذلك على أبحاث ودراسات كثيرة تهدف إلى إحداث تغيير شامل في أنماط التفكير التقليدية والاتجاه نحو التعلم عن طريق اللعب.

وتقول إن فكرة الكتاب ترتكز على إثبات إمكانية زيادة نسب الذكاء والذكاء الإبداعي علميا، وأهمية التمارين الذهنية وتأثيرها إيجابيا في تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ بشكل متكامل مبني على أسس علمية.

ويهدف كذلك إلى إحداث تغيير شامل لأنماط التفكير التقليدية للطلاب ورفع كفاءة الجزء الأيمن من الدماغ والذي يعد أقل استخداما والمسؤول عن التركيب والألوان والخيال لكون السيادة في الغالب للجزء الأيسر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية

الأمم المتحدة تفجر مفاجأة بشأن أعداد القتلى في الحرب السورية

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو