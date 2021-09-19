«مفاتيح العقل البشري».. كتاب جديد

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صدر حديثا عن دار يسطرون للنشر والتوزيع، كتاب «مفاتيح العقل البشري»، للكاتبة أميرة أشرف، ضمن استعدادات الدار للدورة الجديدة نو معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الكتاب يناقش العديد من التي تواجه العقل البشري خلال الفترة الأخيرة مثل النسيان والتشتت، وقلة الاعتماد على العقل البشري وخاصة بين الأطفال الذين أصبحوا اليوم يتجهون وبشكل ملفت إلى كل ما هو إلكتروني وبعيد عن الخيال والإبداع.

والكتاب يبحث في مجال مهم كهذا قاصدا من ذلك منفعة الطلبة والمجتمع بشكل عام من خلال إثبات بعض الحقائق العلمية التي تؤكد أنه من الممكن زيادة نسب الذكاء والإبداع معتمدا في ذلك على أبحاث ودراسات كثيرة تهدف إلى إحداث تغيير شامل في أنماط التفكير التقليدية والاتجاه نحو التعلم عن طريق اللعب.

وتقول إن فكرة الكتاب ترتكز على إثبات إمكانية زيادة نسب الذكاء والذكاء الإبداعي علميا، وأهمية التمارين الذهنية وتأثيرها إيجابيا في تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ بشكل متكامل مبني على أسس علمية.

ويهدف كذلك إلى إحداث تغيير شامل لأنماط التفكير التقليدية للطلاب ورفع كفاءة الجزء الأيمن من الدماغ والذي يعد أقل استخداما والمسؤول عن التركيب والألوان والخيال لكون السيادة في الغالب للجزء الأيسر.