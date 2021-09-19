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بعد إعادة اعتقالهما.. أول صورة للأسيرين الأخيرين في واقعة الهروب الكبير من سجن جلبوع

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بعد إعادة اعتقالهما.. أول صورة للأسيرين الأخيرين في واقعة الهروب الكبير من سجن جلبوع بعد إعادة اعتقالهما.. أول صورة للأسيرين الأخيرين في واقعة الهروب الكبير من سجن جلبوع

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نشرت قناة «مكان» الإسرائيلية عبر حسابها على موقع «تويتر» صورة للأسيرين الفلسطينيين الأخيرين الفاريين من سجن جلبوع، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، بعد اعتقالهما في وقت سابق في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر اليوم، عملية عسكرية سريعة في مدينة جنين، وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» إن قوات خاصة مدعومة بقوات عسكرية كبيرة اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين، وحاصرت عدة منازل وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه تم القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين الفاريين من سجن جلبوع الإسرائيلي منذ حوالي أسبوعين، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، خلال عملية أمنية للجيش شرق مدينة جنين.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».

الأسيران الأخيران في واقعة الهروب الكبير من سجن جلبوع

المصرى اليوم

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