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توجت أميرة قنديل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بذهبية منافسات نهائي فردي الشابات تحت 19 عام ببطولة العالم ​والتي تقام حالياً على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

واحتلت قنديل المركز الأول بمجموع نقاط 1070، بينما جاءت يانا سولفيفا لاعبة منتخب روسيا بالمركز الثاني بمجموع نقاط 1068، كما حصدت أنستازيا مليشنكو لاعبة منتخب بيلاروسيا المركز الثالث بمجموع نقاط 1035 .

وفي منافسات الفرق للشابات تحت 19 عام نجحت مصر بفريق مكون من الثلاثي أميرة قنديل وملك خالد وزينة عامر في حصد الميدالية الفضية بمجموع نقاط 3063، بينما حصد المنتخب الروسي المكون من يانا سولفيفا وفيكتوريا سازونوفا وكرستينا بوديكينا بالمركز الأول بمجموع نقاط 3086، فيما أحتل منتخب بيلاروسيا المكون من أنستازيا مليشنكو وبالينا أنيكيناكا وماريا جيندتشك بالمركز الثالث بمجموع نقاط 3045.

وفي منافسات تتابع الفرق للشباب تحت 17 عام توج المنتخب المصري (2) المكون من أسامة زكي ومحمد شريف بالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 961 ،فيما حصد المنتخب الروسي الميدالية الذهبية بمجموع نقاط 994، كما جاء منتخب ليتوانيا في المركز الثاني بمجموع نقاط 979.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر- مصطفي وليد

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.