إسرائيل تعتقل الأسيرين الفارين أيهم كمججي ومناضل أنفيعات في جنين

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الهاربين من سجن جلبوع، أيهم كممجي ومناضل نفيعات في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة جنين، بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة عدد من الجرافات.

وكان الجيش الاسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية على مدينة جنين سابقا.

وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلاً في الحي الشرقي لجنين، واندلعت اشتباكات مسلحة في محيطه، فيما طالبت ممن يتواجد فيه عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وقال موقع يديعوت أحرنوت إن الجيش تحرك صوب أحد احياء المدينة ويحاصر عدة منازل بعد وروود معلومات استخبارية حول مكان تواجد الأسيرين المتبقين اللذين فرا من سجن جلبوع.