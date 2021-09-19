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ملخص مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. وهدف محمد صلاح الصاروخي ()

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ملخص مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. وهدف محمد صلاح الصاروخي (فيديو) ملخص مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. وهدف محمد صلاح الصاروخي ()

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حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا على حساب نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين عصر السبت 18-9-2021 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في الدقيقة 43 بعدما تابع رأسية محمد صلاح، ثم عاد الدولي المصري ليسجل بنفسه هدف ليفربول الثاني من تسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 78، قبل أن يختتم نابي كيتا مهرجان الأهداف بتسجيل الثالث في الدقيقة 89 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتدت له بعدما أبعد حارس كريستال بالاس ركنية محمد صلاح.

بهذا الفوز الكبير يعتلي ليفربول قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 5 في المركز الثالث عشر.

المصرى اليوم

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