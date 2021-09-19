الأسبوع في 10 صور: مذبحة بشعة في جزر فارو.. وقطار كوري يطلق صاروخًا

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. انطلق صاروخ SpaceX إلى مدار كوكب الأرض حاملاً 4 أشخاص ليس من بينهم أي رواد فضاء للمرة الأولى على الإطلاق، بينما شهدت جزر فارو مذبحة راح ضحيتها أكثر من 1400 دولفين في يوم واحد في تقليد سنوي أثار حفيظة الكثيرين حول العالم. والمزيد تجدونه في الصور.



1- عودة المعزز الرئيس إلى الأرض بعد إطلاق صاروخ SpaceX الذي يحمل 4 أشخاص ليس من بينهم رواد فضاء إلى مدار الأرض للمرة الأولى



2- شعاع من النار أحدثه صاروخ SpaceX أثناء انطلاقه إلى مدار الأرض



3- إطفائي يحاول السيطرة على النار قبل تمددها في متنزه سيكويا الوطني في كاليفورنيا حيث تواجه المنطقة حرائق مستعرة مستمرة



4- جزر فارو.. جثث الدلافين ملقاة بعد ذبحها وانتشالها من البحر الملطخ بالدماء في تقليد سنوي وصف بـ"المذبحة"



5- أثناء إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا من المحتمل أن يكون باليستيًا من قطار



6- عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن أحياء في انهيار أرضي ابتلع 3 منازل في المكسيك



7- مشهد يُظهر الحريق الهائل في جبال سييرا بيرميخا في الأندلس بإسبانيا



8- أطفال يلعبون كرة القدم أثناء غروب الشمس في جنوب إفريقيا



9- البرق يضرب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك خلال عاصفة رعدية



10- جبل جليدي يطفو في خليج ديسكو على الساحل الغربي لجرينلاند