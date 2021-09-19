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وائل جمعة: معاقبة مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة

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وائل جمعة: معاقبة مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة وائل جمعة: معاقبة مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة

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أكد وائل جمعة، مدير الوطني الأول، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، لم يتخذ قراره، بشأن استدعاء مصطفى محمد، مهاجم نادي جالاتا سراي التركي، لمعسكر المنتخب المقبل من عدمه.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية: «توقيع عقوبة على مصطفى محمد من عدمه يعود لاتحاد الكرة، وليس الجهاز الفني، لأن الواقعة لم تحدث في عهد الجهاز الفني الحالي للفراعنة»، مضيفًا: «اتحاد الكرة حتى هذه اللحظة لم يخطرنا بتوقيع أي عقوبة على اللاعب».

وأضاف :«كيروش، لم يتخذ قراره الفني بشأن استدعاء مهاجم جالاتا سراي، لمعسكر مباراتي ليبيا من عدمه، حيث سيتم حسم الأمر بشكل نهائي اليوم الأحد، حيث سنعلن عن قائمة المحترفين»، مضيفًا :«المدرب البرتغالي طلب من الجهاز المعاون، تجهيز ملف كامل، عن جميع اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، لاختيار من بينهم قائمة مباراتي ليبيا».

المصرى اليوم

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