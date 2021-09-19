إعلامي: بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ30 مليون جنيه سنويًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الجارية.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: «نادي بيراميدز عرض مبلغ 30 مليون جنيه سنويًا على المغربي أشرف بن شرقي، من أجل انضمامه للفريق في الفترة الجارية».

وتابع: «دخل بيراميدز في خط المفاوضات مع بن شرقي، وسط الخلاف بين اللاعب والزمالك على ملف التجديد وعدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن».

وأكمل: «بن شرقي يرغب في وضع شرط جزائي في عقده مع الزمالك بقيمة نصف مليون دولار يطبق فور تفعيل العقد، وهو ما يرفضه مسئولي الزمالك».