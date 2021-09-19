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إعلامي: بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ30 مليون جنيه سنويًا

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إعلامي: بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ30 مليون جنيه سنويًا إعلامي: بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ30 مليون جنيه سنويًا

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أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال الفترة الجارية.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: «نادي بيراميدز عرض مبلغ 30 مليون جنيه سنويًا على المغربي أشرف بن شرقي، من أجل انضمامه للفريق في الفترة الجارية».

وتابع: «دخل بيراميدز في خط المفاوضات مع بن شرقي، وسط الخلاف بين اللاعب والزمالك على ملف التجديد وعدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن».

وأكمل: «بن شرقي يرغب في وضع شرط جزائي في عقده مع الزمالك بقيمة نصف مليون دولار يطبق فور تفعيل العقد، وهو ما يرفضه مسئولي الزمالك».

المصرى اليوم

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