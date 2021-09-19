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أحدهما عاد من الإسكندرية.. كشف ملابسات غياب 3 أطفال في الغربية

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أحدهما عاد من الإسكندرية.. كشف ملابسات غياب 3 أطفال في الغربية أحدهما عاد من الإسكندرية.. كشف ملابسات غياب 3 أطفال في الغربية

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تلقي ضباط مركز شرطة المحلة بالغربية بلاغا من أحد الأشخاص بشأن خروج نجله (طالب ) -11 سنه- وبصحبته نجلى خالته (طفلين) -9 و11 سنه- من المنزل سوياً للهو ولم يعودا.

وأضاف بأن الغائبين أقارب وجيران بالمنزل ،بسؤال والد الطفلين، أيد ما جاء بأقوال المُبلغ ولم يتهم أحد أو يشتبه في غيابهم.

في وقت لاحق حضر المُبلغ، وقرر بقيام (أحد الأهالى، مقيم بدائرة المركز) بالإتصال به وأبلغه بعثوره على نجله بمدينة الإسكندرية، وقرر بعودة نجله، كما تم العثور على الطفلين أثناء تواجدهما بساحة محطة سكة حديد طنطا.

المصرى اليوم

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