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محافظ مطروح: 280 مليون جنيه تكلفة إنشاء كورنيش ممشى أهل

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محافظ مطروح: 280 مليون جنيه تكلفة إنشاء كورنيش ممشى أهل مصر محافظ مطروح: 280 مليون جنيه تكلفة إنشاء كورنيش ممشى أهل

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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إنه تم تنفيذ مشروعات في 11 قرية بمطروح ضمن مبادرة حياة كريمة.

تابع خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الزراعة في مطروح تقوم على الأمطار لذلك تم تنفيذ خزانات وآبار في أماكن متفرقة.

أضاف خالد شعيب أنه تم إنشاء مدارس وتوسعه مدارس أخرى بصورة حضارية وعلى أعلى مستوى، كما تم إنشاء مركز تكنولوجي في قري مطروح، و124 منزلا جديدا في إطار مشروع سكن كريم بمطروح، كما تم إنشاء 4 مشروعات في الصرف الصحي بتكلفة 21 مليون جنيه.

استطرد محافظ مطروح أنه تم إنشاء 4 محطات تحليه جديدة بقرى مطروح، وإنشاء مياه في قرى مطروح، كما تم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بتكلفة 13 مليون جنيه.

أشار اللواء خالد شعيب أنه تم إنشاء 16 مشروع طرق في 11 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أن كورنيش ممشي أهل بمطروح حضاري وعلى أعلى مستوى، والذي تكلف 280 مليون جنيه.

وأكد محافظ مرسى مطروح أن عدد زوار مطروح خلال الصيف بلغ 6 ملايين شخص، موضحا أن جميع السلع الغذائية متوفرة في مطروح، كما تم تطوير طريق مطروح- سيوة مع العمل على ازدواج الطريق الأسفلتي.

وحول تطوير شواطئ مطروح قال اللواء خالد شعيب إنه تم تطوير شاطئ روميل لاستقبال الزائرين، وتطوير شواطئ الغرام والأبيض وكليوباترا.

وقال اللواء خالد شعيب، إن هناك 17 رحلة سياحية خارجية وصلت إلى مطروح وسط استعدادات مكثفة بالمحافظة لاستقبال الزائرين لمرسى مطروح.

المصرى اليوم

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