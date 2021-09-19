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كشف ملابسات العثور على جثة شاب في قنا

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كشف ملابسات العثور على جثة شاب في قنا كشف ملابسات العثور على جثة شاب في قنا

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا ملابسات العثور على جثة شاب بها طلقات نارية ملقاة بزراعات مركز فرشوط ومصاب آخر في مركز أبوتشت.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة فهمي أ، 22 عامًا، بطلق ناري، اعترض طريقه اللصوص لسرقة التوك توك الخاص به بمركز أبوتشت، وتم نقله إلى أسيوط لخطورة حالته، وإخطارًا آخر بالعثور على جثة الشاب «أحمد.ع»، 33 عامًا بها طلقات نارية بزراعات فرشوط.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائى من مركز شرطة فرشوط وتم كشف غموضه، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من «رفعت.خ»، و«كريم.ع» من مركز فرشوط

وتبين أن المجنى عليه هو شريك المتهمين وأصيب بطلق نارى بالخطأ من قبل زميليه أثناء محاولة سرقة توك توك المصاب بطلق نارى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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