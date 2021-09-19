بواليا: لم أفهم ثقافة الأهلي.. ورحلت لقلة ثقة موسيماني

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أكد الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف مالاتيا سبور التركي، أنه لم يظهر بأفضل مستوى له، خلال فترة لعبه مع الفريق الأحمر في الموسم المنقضي.

وقال والتر بواليا، في تصريحات تلفزيونية: «لم أظهر بأفضل مستوى لي خلال فترة وجودي مع النادي الأهلي، كما كانت الجماهير تتوقع، ولكني فعلت بعض الشيء ووضعت ابتسامة على وجوههم، كانت فترة جيدة بالنسبة لي».

وأضاف: «المهاجم هو من يسجل أهدافًا، كنت أحاول في كل مباراة أن أسجل أو حتى أمرر تمريرات حاسمة لمساعدة الفريق، أعتقد أن سبب رحيلي ليس لأنني لم أسجل أهدافًا، ولكن قلة مشاركاتي مع الفريق وقلة ثقة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني في امكانياتي الفنية».

وتابع: «أنا لاعب محترف ولم أكن أفهم ثقافة الأهلي إلا حينما دخلت النادي، كان على أن أفهم، ولا أستطيع أن ألقي باللوم على أي أحد، ما حدث قد حدث»، مضيفًا: «كنت تحت ضغط، أنا مهاجم صريح ومهمتي تسجيل الأهداف وإن لم أفعل ذلك أتعرض للضغط».

وعما يقصد بثقافة الأهلي، قال: «في كل بيت من بيوتنا هناك روح للمكان، في بيتي والدي يضع قواعد للبيت، بالنسبة لي أنا حاولت فهم الأهلي وقواعده وأخذ هذا الأمر بعض الوقت بالنسبة لي.. أنا حاولت أن أفهم الأهلي، وهذا أخذ مني بعض الوقت حتى أحدد في أي اتجاه أسير، وكلما مر الوقت كنت أفهم هذه التعليمات والقواعد».