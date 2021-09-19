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رئيس جامعة القاهرة: إجراء تحليل مخدرات للطلاب سنويا.. وعدد الحالات الإيجابية لا يذكر

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رئيس جامعة القاهرة: إجراء تحليل مخدرات للطلاب سنويا.. وعدد الحالات الإيجابية لا يذكر رئيس جامعة القاهرة: إجراء تحليل مخدرات للطلاب سنويا.. وعدد الحالات الإيجابية لا يذكر

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن لقاح كورونا رئيس الجمهورية وجه بتطعيم طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، ومنذ ذلك التوجيه ونحن نعمل بكل جدية لتطعيم أكبر عدد من الطلاب.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة خصصت 17 عيادة بالإضافة إلى مستشفى الطلبة لتطعيم الطلاب قبل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وفروا للجامعة كميات كبيرة من اللقاح وتم توزيعها على العيادات المختلفة، وتجهيز الأطقم الطبية والتمريض، ووضع نظام صارم لعملية التطعيم، وإرشادات تفصيلية للطلاب.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامجه «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن إجراء تحليل مخدرات للطلاب هو إجراء روتيني يتم كل عام وأن النتائج تكون جيدة وعدد الحالات الإيجابية لا تذكر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه خلال عام 2020 استطاعت إدارة الجامعة إنجاز المباني الرئيسة لمستشفى 500 500، والوجهات، وإسناد الأعمال الإنشائية والتشطيبات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 20 شركة في أرض الموقع حاليا يعملون بشكل ديناميكي عالي جدا من أجل إنجاز هذا الصرح الخدمي المهم.

وأكد الدكتور الخشت، أن افتتاح المرحلة الأولى سيتم خلال شهور، وأنه يجرى حاليا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات لاستقبال المرضى.

وخلال مداخلته، أشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تطورات جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تم وضع حجر الأساس لها في أبريل عام 2018، مؤكدا أن الجامعة الدولية الآن في مرحلة التشطيبات والتي تتم بمواصفات تليق بجامعة القاهرة العريقة، مؤكدا أن العمل فيها يجري على قدم وساق لافتتاحها قريبا.

المصرى اليوم

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