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مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر الأحد 19 - 9 -2021 الدوري الإنجليزي

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مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر الأحد 19 - 9 -2021 الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر الأحد 19 - 9 -2021 الدوري الإنجليزي

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توتنهام الإنجليزي يستضيف الأحد 19- 9- 2021 نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022.

وينطلق اللقاء عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات- أبوظبي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 9 نقاط، ويبحث الفريقان عن الانتصار لمطاردة ليفربول في الصدارة.

استقبلت شباك توتنهام أمام تشيلسي 103 أهداف في البريميرليج، ولم يحقق السبيرز سوى 7 انتصارات في 58 مواجهة خاضها أمام البلوز في البريميرليج (20 تعادل- 31 هزيمة)، وذلك بحسب الأرقام التي استعرضها موقع «بي بي سي».

ويبحث تشيلسي عن الفوز في 3 مباريات متتالية في البريميرليج أمام توتنهام، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005.

يتطلع لتوتنهام لبدء الموسم بثلاثة انتصارات على ملعبه للمرة الأولى منذ عام 2002. كما يبحث السبيرز عن معادلة رقمه القياسي من خلال جمع 12 نقطة، بعد مرور أول 5 جولات في الدوري، وذلك من خلال الفوز على تشيلسي.

وبإمكان توتنهام المحافظة على نظافة شباكه في أول 3 مباريات يخوضها على ملعبه في الدوري للمرة الأولى.

ونجح توتنهام في الفوز بـ8 مباريات من آخر 10 مواجهات خاضها على ملعبه في الدوري، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مواجهات منها، ومع ذلك يخشى السبيرز خسارة 3 ديربيات للندن على التوالي، للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

يواجه تشيلسي بقيادة لوكاكو نظيره توتنهام عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة - السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

توتنهام - تشيلسي

الأحد 19 سبتمبر 2021،
5.30 ، 6.30 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير

مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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