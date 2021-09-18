أوقات "مانو مينزيس" مدرب "النصر" مع الفريق باتت معدودة!

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جمهور النصر يغلي بعد ثلاثية الاتحاد

شنَّت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا ناريًّا على المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

وحمَّلت الجماهير المدرب مسؤولية الهزيمة التي تعرَّض لها الفريق مساء اليوم أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي.

ومن أربع مباريات لعبها النصر تعرَّض الفريق لهزيمتَين، وأحرز فوزين فقط؛ ما أثار غضب الجماهير التي طالبت بإقالة المدرب.

المتابع للأوضاع داخل النصر يعي تمامًا أن أوقات المدرب البرازيلي مانو مينزيس باتت معدودة، عدا خلفية تردي المستوى الفني للفريق.

ومن المتوقع أن تتم إقالة المدرب في غضون الأيام القليلة القادمة إن لم تكن خلال الساعات القادمة.النصر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين