السكة الحديد: 100 ألف مواطن «بيزوغوا» من دفع تذاكر القطارات يوميًا

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قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن القانون الصادر سنة 1959 يلزم كل شخص يدخل محطة القطارات يدفع تذكرة سواء كان راكب أو زائر لتوديع الركاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار تحصيل 3 جنيهات لتوديع المسافرين صحيح بالفعل.

وتابع رئيس هيئة السكة الحديد أنه يتم بالفعل حاليا تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين بعد تطبيق قانون صادر من عام 1959 بفرض مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين.

وكشف أن التذكرة التي يجري تحصيلها من غير المسافرين تسمى تذكرة رسوم انتظار الرصيف، موضحا أن المسافر الذي يحمل تذكرة لا يجري تغريمه المبلغ بسبب انتظاره القطار.

وأكد أن تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين يهدف إلى ضبط من «يزوغ» داخل المحطة من دفع تذاكر ركوب القطارات متابعا: «لدينا نسبة بسيطة تقوم بالتزويغ في القطارات القادمة من الأقاليم ونقوم بالتصدي لها.

واستطرد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد أن «عصر التزويع» ينتهي مع تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين، متابعا أن ما يتراوح ما بين 100 إلى 300 ألف مواطن يوميا يستخدمون طرق «التزويغ» للتهرب من دفع التذكرة.

واختتم رئيس هيئة السكة الحديد أن إيرادات السكة الحديد في العام من التذاكر فقط تبلغ 4 مليارات جنيه.