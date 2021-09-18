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عائلات القتلى الأفغان بغارة أمريكية يرفضون اعتذار واشنطن

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عائلات القتلى الأفغان بغارة أمريكية يرفضون اعتذار واشنطن عائلات القتلى الأفغان بغارة أمريكية يرفضون اعتذار واشنطن

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رفض أهالي 10 قتلى في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابول، الشهر الماضي، اعتذار وتعازي واشنطن. ووصفت أسر الضحايا ما حدث بأنه «جريمة حرب»، مطالبين بمحاسبة المسؤولين بموجب «القانون الدولي».

اعترفت الإدارة الأمريكية، بتسبب الغارة التي نفذتها قواتها في كابول نهاية أغسطس في مقتل 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال. وقال قائد القيادة المركزية، كينيث ماكنزي، خلال مؤتمر صحفي، إننا «نعتذر عن ذلك، وأتحمل المسؤولية الكاملة»، كما وصف الغارة بأنها «خطأ مأساوي».

في اليوم نفسه، اعتذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان، عما وصفة بـ«الخطأ الفادح» بسبب وقوع ضحايا مدنيين إثر الغارة، مضيفا: «سنسعى للتعلم من ذلك».

المصرى اليوم

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