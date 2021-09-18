أستاذ بجامعة باريس يستبعد انسحاب فرنسا من حلف الناتو بسبب صفقة الغواصات

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علق جان بيار ميلالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، على الأزمة بين فرنسا وأمريكا على خلفية صفقة غواصات كانت قد تعاقدت عليها سيدني من باريس، و تقدر قيمتها ما يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليار دولار، قبل أن يتم إلغاؤها مؤخرًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرأي العام الفرنسي يعتقد أن ما يحدث لا يليق بدول حليفة مثل فرنسا وأمريكا.

وأضاف جان بيار ميلالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، أن السياسة الأمريكية أحيانا تكون خشنة حتى مع الحلفاء، والعلاقات الدولية بين الدول قائمة على المصالح.

واستبعد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، انسحاب فرنسا من حلف الناتو بسبب صفقة الغواصات المُلغاة، مؤكدًا السياسيين الفرنسيين أصيبوا بصدمة بعد إلغاء صفقة الغواصات .