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اشتباك بين رياض محرز وجيسوس ولاعب مانشستر سيتي يتدخل لوقفه ()

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اشتباك بين رياض محرز وجيسوس ولاعب مانشستر سيتي يتدخل لوقفه (فيديو) اشتباك بين رياض محرز وجيسوس ولاعب مانشستر سيتي يتدخل لوقفه ()

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انتشرت في الساعات القليلة الماضية لنجمي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، وزميله الدولي البرازيلي جابريل جيسوس خلال تدريبات فريقهما مانشستر سيتي.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على العديد من المواقع، دخول رياض محرز في شجار طريف وغريب مع زميله جيسوس، وكان عددا من لاعبي الفريق السماوي يشاهدون هذه المعركة الطريفة التى اتسمت بروح المرح بين اللاعبين.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام ساوثهامبتون في مباراة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وفشل حامل اللقب في كسر تكتلات دفاع الضيوف، على الرغم من صناعتهم 12 فرصة تهديفية، من بينهم فرصتان محققتان، لكن كل ذلك لم يتم تتويجه بهدف على الأقل.

وحصل ساوثهامبتون على ركلة جزاء في الدقيقة 62 نتيجة تدخل من كايل واكر على المهاجم أدم أرمسترونج، وحصل الظهير الأيمن الإنجليزي على بطاقة حمراء، لكن تقنية الـVAR تدخلت لتلغي قرار ركلة الجزاء وبالتالي تلغي قرار طرد مدافع مانشستر سيتي.

وعادت تقنية الـVAR بقرار مهم في الدقيقة 91 عندما ألغت هدفا لأصحاب الأرض عن طريق رحيم سترلينج بداعي التسلل، ليسقط حامل اللقب في فخ التعادل السلبي ضد ضيفه.

حصل روبن دياز على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء قوي من قلب الدفاع البرتغالي لصالح مان سيتي.

دياز مرر 75 تمريرة بشكل سليم وبدقة 90%، وربح 6 من 8 إلتحامات هوائية، وأعترض التسديد في 4 مناسبات وقطع الكرة في 3 مناسبات، وصنع فرصتين للتهديف.

- مانشستر سيتي وجه تسديدة واحدة فقط على المرمى خلال المباراة بأكملها ضد ساوثهامبتون (عن طريق فيل فودين في الدقيقة 90)، أقل عدد تسديدات على المرمى له في مباراة بالبريميرليج منذ 8 مارس 2017 ضد ستوك سيتي (تسديدة واحدة ايضًا).

- رحيم سترلينج هو تاسع لاعب يلعب مباراته رقم 200 مع مانشستر سيتي في البريميرليج، وهو ثاني إنجليزي يحقق ذلك بعد الحارس جو هارت (266).

- قائد ساوثهامبتون جيمس وارد براوس لعب مباراته رقم 100 على التوالي في البريميرليج ليكون اللاعب – بعيدًا عن حراس المرمى – رقم 9 الذي يحقق هذه السلسلة في عهد المسابقة. (فرانك لامبارد لديه الرقم الأكبر بعدد 164 مباراة متتالية).

المصرى اليوم

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