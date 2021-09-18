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الدخان ملأ المقصورة.. طائرة فرنسية تعود إلى الصين عقب وقت قصير من إقلاعها

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الدخان ملأ المقصورة.. طائرة فرنسية تعود إلى الصين عقب وقت قصير من إقلاعها الدخان ملأ المقصورة.. طائرة فرنسية تعود إلى الصين عقب وقت قصير من إقلاعها

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أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم السبت، إن طائرة تابعة لها عادت إلى العاصمة الصينية بكين، عقب وقت قصير من إقلاعها، بعد أن ملأ الدخان المقصورة.

وأوضحت شركة الطيران، إن طائرة من طراز «بوينج 777»، عانت أثناء سفرها بين مطار بكين ومطار «شارل ديجول» بالعاصمة باريس، من عطل فني مرتبط بضغط زائد في أحد أنابيب تكييف الهواء، ما أدى إلى انتشار الغبار في المقصورة، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأوضحت أنه سيتم إعادة توجيه الركاب إلى باريس في وقت لاحق السبت، على متن طائرة أخرى من الطراز نفسه، وستجرى صيانة للطائرة التي تعطلت قبل إعادتها إلى الخدمة.

المصرى اليوم

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