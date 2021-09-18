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أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض يمر بظروف مالية صعبة خلال الفتة الجارية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: «الفوز بالبطولات يأتي دائمًا بالضرر على نادي الزمالك، لأنه لابد أن تكون هناك مكافآت مالية للاعبين في جميع الألعاب، والنادي يعاني من أزمة مالية».

وعن الصفقات التي سيتم تدعيم بها فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي قال: «نعمل دائما على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك، ولا نبحث عن الشو، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون».

وأكمل: «أتابع مع المدير الفني اللاعبين الذي يحتاجهم، وهناك نظام نعمل عليه دائما من أجل جلب ما يحتاجهم الفريق خلال الموسم الجديد».

وأشار: «لم يتم طرح اسم عبدالله السعيد للتعاقد معه ولم نتحدث عنه مطلقًا وأتمنى أن يكون هناك تحري الدقة في الأخبار التي تأتي على اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك».