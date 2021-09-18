محافظ كفر الشيخ يتابع حملة «معا نطمئن… سجل الآن»

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إنطلاق أتوبيسات وسيارات حملة «معا نطمئن… سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هاله زايد،وزيرة الصحةو مديرية الصحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن هذه الحملات، لرفع مستوي الوعي لدي المواطنين، بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع، من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح حرصاً على حياتهم وسلامتهم.

واضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم تحديد 8 مواقع تتواجد بها السيارات، وهي المزلقان الوسطاني، ومزلقان الشرعية «الإنشاء والتعمير»، ومجمع المواقف، ومسجد الخياط،ونادي كفر الشيخ الرياضي، ومسجد سيدي طلحه، وميدان ال47.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الأطقم الطبية ستستقبل المواطنين، لتقديم خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن يتعثر في التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونياً، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.