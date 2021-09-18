مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي بث مباشر (لحظة بلحظة)

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الدوري الإيطالي يعود بقوة اليوم الأحد 19 - 9 - 2021، وتقام 5 مباريات من العيار الثقيل، حيث يواجه يوفنتوس نظيره ميلان الإيطالي عند الساعة التاسعة إلاربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلاربع بتوقيت مكة المكرمة - السعوية والحادية عشر إلاربع بتوقيت الإمارات - أبوظبي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الإيطالي وميلان بث مباشر الآن اضغط هنا

مشاهدة مباراة يوفنتوس الإيطالي وميلان بث مباشر الآن اضغط هنا

وقبل لقاء ميلان الإيطالي ونظيره يوفنتوس تقام 4 مباريات أخرى، حيث يفتتح إمبولي مباريات الجولة الرابعة عندما يواجه سامبدوريا عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة - السعودية والثانية والنصف بتوقيت الإمارات - أبوظبي.

وعند الساعة الثالثة عصرا يواجه فريق فينيزيا نظيره سبيزيا، ثم يأتي لقاء هيلاس فيرونا ضد روما عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ثم لاتسيو يواجه كالياري عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - ميلان الأحد 19 سبتمبر 2021،

8.45 مصر، 9.45 السعودية Serie A YouTube يوفنتوس