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بثلاثية .. "الاتحاد" يقبض على الصدارة ويُلقي بـ"النصر" في دائرة الأزمات!

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"حمدالله " أضاع ركلة جزاء بشكل غريب و"العمري" خرج بالحمراء

بثلاثية ..

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوز مثير على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل للنصر سلطان الغنام في الدقيقة الـ37.

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب كورنادو في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ63 قبل أن يضيف برونو هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ89.

يُذكر أن الڤار ألغى الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الـ93. علمًا بأن عبدالرزاق حمدالله أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبدالإله العمري حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ88 عقب تعمُّده عرقلة مهاجم الاتحاد هارون كمارا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 12 في حين توقف رصيد النصر عند 6 نقاط بعد أربع مباريات للفريق.

بثلاثية ..

بثلاثية ..

بثلاثية ..

بثلاثية ..

بثلاثية ..

بثلاثية ..

بثلاثية ..

بثلاثية ..

بثلاثية ..

النصر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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