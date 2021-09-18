حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في بيلا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ18، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

قال رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومواجهة البناء المخالف، بمشاركة أيمن غالي، ومحمد ضبعون، عبدالجليل صبري، وعلي أمين، نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات القروية، وقسم الإشغالات والإزالات بالمدينة، بالاشتراك مع مديرية الأمن والجهات المعنية وجهات الولاية.

وأضاف «ساطور» أن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، خلال اليوم الأول لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة 70 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوي المركز والمدينة، منها 68 قرار إزالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1850 مترا، وقرارين إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 2 فدان و6 قيراط و7 أسهم.

وشدد على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تعليمات محافظ كفر الشيخ، مناشدًا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكداً مرور ومتابعة الأجهزة التنفيذية ورؤساء القري على كافة شوارع وأحياء المدينة والقرى، لرصد أي مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة بشكل يومي ومستمر.