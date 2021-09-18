صحة الشرقية : إقبال كبير على سيارات حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، مستمرة منذ صباح اليوم والباصات منتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.



أوضح الدكتور هشام مسعود، أن المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على مختلف الباصات التي تم توفيرها ضمن فعاليات الحملة والبالغ عددها ١٢ باص، تم توزيعها على جميع مراكز ومدن المحافظة، مع التنبيه على الفرق الطبية بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، المتمركز أمام ديوان عام المحافظة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.