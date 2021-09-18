لصالح ليفربول .. أستون فيلا يهزم إيفرتون بثلاثية ويبعده عن قمة الدوري الإنجليزي

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حقق فريق أستون فيلا فوزًا كبيرًا على حساب نظيره إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 18-9-2021 على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وطن الجميع أن المباراة ستنتهي على هذا الحال.

ولكن مع بداية الشوط الثاني انتفض فريق أستون فيلا ودك شباك إيفرتون بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم المدافع ماتي كاش في الدقيقة 66، ولوكاس دين مدافع إيفرتون في مرماه بالدقيقة 69، واختتم ليون بايلي أهداف المباراة في الدقيقة 75.

بهذا الفوز رفع فريق أستون فيلا رصيده عند النقطة 7 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد إيفرتون الذي تلقى أول هزائمه بالموسم عند النقطة 10 في المركز الخامس وحرمته الهزيمة من الوصول للنقطة 13 وإزاحة ليفربول من صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أستون فيلا - إيفرتون السبت 18 سبتمبر 2021،

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