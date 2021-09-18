الدوريات الأوروبية : برنامج أبرز مباريات اليوم والنقل التلفزي

البطولة الانقليزية
وولفرهامبتون - برينتفورد (س12 و30 دق) بي ان سبور بريميوم1
ليفربول - كريستال بالاس (س15) بي ان سبور بريميوم1
مانشستر سيتي - ساوثهامتون (س15) بي ان سبور بريميوم2
نوريتش سيتي - واتفورد (س15) بي ان سبور اكسترا1
بيرنلي - ارسنال (س15) بي ان سبور بريميوم3
أستون فيلا - إيفرتون (س17 و30 دق) بي ان سبور بريميوم1
البطولة الإسبانية
رايو فاليكانو - خيتافي (س13) بي ان سبور1
أتلتيكو مدريد - أتلتيكو بيلباو (س15 و15 دق) بي ان سبور1
إلتشي - ليفانتي (س17 و30 دق) بي ان سبور1
ألافيس - أوساسونا (س20) بي ان سبور1
البطولة الإيطالية
جنوى - فيورنتينا (س14) بي ان سبور الفرنسية8
انتر ميلانو - بولونيا (س17) بي ان سبور الفرنسية2
ساليرنيتانا - أتلانتا (س19 و45 دق) بي ان سبور الفرنسية1
البطولة الفرنسية
لانس - ليل (س16) بي ان سبور2
سانت إيتيان - بوردو (س20) بي ان سبور2