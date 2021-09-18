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البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للإسكندرية (صور)

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البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للإسكندرية (صور) البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للإسكندرية (صور)

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بدأ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رسمية إلى الإسكندرية اليوم السبت تستمر يومان، حيث شهد البابا اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية ،حفل تخريج ١٢٠ متدربي من آباء كهنة وخدام وخادمات مدينة الإسكندرية بعد تدريبهم على كيفية مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، وخاصة العنف الموجه ضد المرأة وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدى وفي إطار روحى نفسى مجتمعى والأثار المترتبة على الأطفال.

حضر الحفل الآباء الاساقفة،الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص ابرام اميل مقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس، ووكيل البطريركية بالإسكندرية وبحضور مؤسسات الدولة ممثلة في المجلس القومي للمرأة.

بدأ الحفل بكلمة للقمص ابرام اميل وكيل البطريركية ومقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس، شرح فيها خطة اللجنة في اطار تعاون كل الجهود في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وعن الكورس التدريبي بالإسكندرية كنواة لخدمة اللجنة في كل الإيبارشيات الكرازة.

بعدها قدم المتدربين من كل قطاع رعوي بالإسكندرية مشروع التخرج من الكورس قدمه مندوبين عن كل قطاع على حده، ثم قدم قداسة البابا شهادات تخرج الكورس على الخريجين.

وقدم القمص رافائيل ثروت كلمة نيابة عن الأنبا يوليوس أسقف الخدمات الأسقف العام لكنائس القديمة، واختتم الحفل بكلمة للبابا متحدثا فيها عن قيمة المرأة في المجتمع والكنيسة والكتاب المقدس.

يأتي هذا الكورس في اطار التعاون بين لجنة المرأة بالمجمع المقدس وكافة الخدمات الكنسية وجهات الدولة يهدف إلى تمكين المرأة ومساندتها.

البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)
البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للاسكندرية .. ويشهد حفل تخرج 120 متدرباً من الكهنة والخدام بـ"الكاتدرائية" (صور)

المصرى اليوم

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