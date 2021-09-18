استشاري ذكورة يكشف أسباب الضعف الجنسي لدى الرجال

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كشف الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي، عن أسباب الضعف الجنسي عند الرجال، مشيرًا إلى أن ضعف الرغبة يأتي نتيجة وجود مشكلة نفسية أو وجود خلل في الهرمونات، موضحًا أنه بمجرد حل تلك المشكلتين سيتم التحسن، موضحًا أن 80% من حالات ضعف الانتصاب تكون لأسباب عضوية.

قال «حافظ»، خلال لقائه ببرنامج «صحتك بالدنيا»، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع عبر فضائية «cbc»، اليوم السبت، إن دوالي الخصيتين من الممكن أن تؤثر بأشكال كثيرة على المريض؛ أولها رفع درجة حرارة الخصية والضغط ميكانيكيا عليها؛ مما يؤدي لضمور في حجمها وضعف في تصنيع الحيوانات المنوية.

وأضاف استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي، أن الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة المتمددة به مواد سامة؛ والتي من المفترض أن تعود سريعًا للقلب والتي يتم التخلص منها عن طريق الكبد؛ ولكن عند تراكمها حول الخصية تؤذيها وتؤدي لضعف وظيفتها، موضحًا أنه يتم تشخيص الدوالي بطريقة إكلينيكية عن طريق فحص المريض عن طريق الأيدي؛ بالإضافة لأشعة الدوبل على كيس الخصية لمعرفة حجم الخصية.