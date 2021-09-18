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بيراميدز يهزم سبورتنج 3-2 وديًا استعدادًا لمواجهة سموحة فى كأس

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بيراميدز يهزم سبورتنج 3-2 وديًا استعدادًا لمواجهة سموحة فى كأس مصر بيراميدز يهزم سبورتنج 3-2 وديًا استعدادًا لمواجهة سموحة فى كأس

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حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره نادي سبورتنج بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين على استاد برج العرب الفرعي في إطار معسكر بيراميدز، واستعداداته لمواجهة سموحة كأس .

لعب الفريقان المباراة لمدة 120 دقيقة، على شوطين كل شوط 60 دقيقة وبتشكيل مختلف تماما، لرغبة المدير الفني إيهاب جلال في تجربة جميع اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة الهامة.

سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء، رمضان صبحي في الشوط الأول، ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف في الشوط الثاني.

خاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم عادل- رمضان صبحي- إسلام عيسى- نبيل دونجا- عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمود وادي

وفي الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أسامة جلال- أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق- عمر جابر

خط الوسط: إبراهيم حسن- فخر الدين بن يوسف- ناصر منسي- عبدالله مجدي

خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس

وشارك محمود صابر لاعب الوسط بعد تعافيه مؤخرا من في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بديلا للتونسي فخر الدين بن يوسف.

ويستمر معسكر بيراميدز بالإسكندرية حتى الثلاثاء المقبل على أن يعود الفريق للقاهرة للتحضير للسفر مجددا إلى السويس لخوض مباراة سموحة المحدد لها يوم 24 سبتمبر الجاري في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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